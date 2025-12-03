Общество

Личный прием граждан пройдет в УФССП России по Псковской области 12 декабря

Личный прием граждан пройдет в УФССП России по Псковской области 12 декабря с 10:00 до 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников и прокурор Псковской области Андрей Мошков ответят на вопросы граждан.

Граждане смогут обсудить соблюдение своих прав в рамках исполнительного производства и получить квалифицированные консультации от руководителей ведомств.

Прием пройдет по адресу: Псков, улица Новгородская, 34.

Для предварительной записи можно обращаться по телефону: +7 (8112) 699-076.

Для записи на прием необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.