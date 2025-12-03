Общество

Новые ФАПы заработали в Невельском и Новосокольническом округах

Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта заработали в Невельском и Новосокольническом муниципальных округах, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал Псковской области

На прошлой неделе открыли свои двери для пациентов новые ФАПы в деревнях Забелевицы, Раменье, Отрадное Невельского муниципального округа. А на этой неделе начинает работу ФАП в Старосокольниках.

В этих ФАПах жители этих и соседних деревень смогут получать первичную медико-санитарную помощь, делать прививки, проходить диспансеризацию.

Новые ФАПы возводятся благодаря президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».