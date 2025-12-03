Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Оксаной Филипповой

Начинается видеотрансляция выпуска программы «Подстрочник». Гость студии - глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова.

В 2025 году на Пушкиногорской земле произошли крупные изменения. В конце апреля был запущен газопровод, который привел в округ голубое топливо. Сразу после запуска газопровода начался прием заявок на догазификацию – подключение частных домовладений. Ведущая обсудит с гостьей студии широкий спектр вопросов, связанных с жизнедеятельностью округа. Оксана Филиппова расскажет о мероприятиях, проведенных к 80-летию Великой Победы, муниципальной реформе и работе территориальных общественные самоуправления (ТОС).

Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.