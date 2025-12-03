Общество

Время жить на Псковщине

Псковская область стала дружелюбным лицом Российской Федерации для сотен соотечественников, возвращающихся на историческую Родину из недружественных стран. Едут и иностранцы, разделяющие ценности россиян. Впервые в стране здесь появился уполномоченный по вопросам миграции, и на федеральном уровне принято решение масштабировать этот опыт на всю страну. Как на западной границе России встречают переселенцев и почему они выбирают Псковщину в качестве нового дома, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

Домой!

«Все вместе мы делаем большое общее дело - выполняем поручение нашего президента и формируем такие условия, чтобы Россия стала домом для всех, кто хочет жить в нашей системе традиционных духовно-нравственных ценностей, приносить пользу своей стране», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 ноября на конференции «Время жить в России».

В этот день в Пскове собрались специалисты со всей страны для обмена опытом по работе с импатриантами. Этот относительно новый термин означает иностранца, желающего переехать в Россию, приносить стране пользу и создавать своим трудом вклад в ее развитие. Фактически, с нуля выстраивается система сопровождения, упрощенного оформления документов, социальной, языковой и бытовой адаптации.

Переезжающих условно можно разделить на три большие группы. Первые однажды уехали из России, но теперь разочаровались в своем выборе. Вторые уже родились на чужбине в русскоязычных семьях. Третьи — что называется, природные иностранцы, которых перестало устраивать происходящее дома. Все они принимают решение сделать своим домом Россию, разделяя с ее жителями общие взгляды. Такая миграция носит не экономический, а ценностный характер.

С начала года и по конец октября в Псковской области на миграционный учет встали 6000 граждан европейских государств. Из них 2200 человек завершили процесс переезда в регион, то есть получили постоянный правовой статус.

Едут на Псковщину из Германии, Эстонии, Молдовы, Швейцарии, Норвегии, Франции, Ирландии, а также Канады и ЮАР. Например, из южноафриканской страны вернулась Анастасия Ваулина, дочь уже ушедшего из жизни военного летчика-орденоносца, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Пскова Дмитрия Ваулина. Домой она приехала с тремя детьми и говорит, что сделала это ради них, ради их здорового будущего. После конференции стало известно, что Анастасия Ваулина возглавила проект «Время жить в России», его участники, уже переехавшие в Псковскую область, на волонтерских началах будут помогать «новеньким». Первая инициатива проекта - создание центра по изучению русского языка в партнерстве с Псковским государственным университетом.

Единственные в своем роде

Особую роль Псковской области в процессе приема соотечественников диктует уникальное географическое положение региона, имеющего сухопутную границу сразу с тремя государствами. Южный тыл прикрывают братья из дружественной Беларуси. А на западной границе - Эстония и Латвия, страны НАТО, где одиозные политики позволяют себе крайне враждебные выпады в адрес России, а также собственных русскоязычных жителей. Так, официальная Рига начала массовое выдворение, преимущественно, пожилых людей, по новому миграционному законодательству. В октябре власти страны завили о готовящейся депортации 841 человека. А Псковщина - единственный регион России, имеющий границу с Латвией.

За сухим бюрократическим термином «депортация» - человеческие судьбы.

Широкий резонанс получила история изгнанных из Риги и принятых в Пскове писателей-пенсионеров Людмилы и Петра Межиньш. Поэтесса выдержала экзамен по латвийскому языку, но не прошла второй этап тестирования - отказалась подписать свое согласие с тем, что памятник воинам-освободителям летом 2022 года в Риге сломали правомерно. В ответ власти прибалтийской страны дали несогласной с их политикой женщине месяц на сборы.

На границе 15 октября супругов Межиньш встречала Елена Полонская. Летом прошлого года в регионе появилась должность уполномоченного при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками и вопросам миграции. Ее учреждение предварило вступление в силу с 1 сентября того же года указа президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». По нему иностранцы, выступающие против навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок властями своих государств, могут переехать в Россию в упрощенном порядке. В Псковской области пост уполномоченного заняла советник губернатора по социальным вопросам Елена Полонская.

«Мы активно работаем над привлечением в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом – особенно это касается стран Прибалтики. Крайне важно создать условия для их комфортного пребывания, чтобы они оперативно нашли работу, решили вопросы с жильем, стали полноценными членами общества», - поставил задачи новому уполномоченному глава региона.

Человек семейный

Необязательно, что все, кто переступает российский порог на Псковщине, останутся жить именно здесь. Но местные власти прикладывают для этого максимальные усилия. Елена Полонская рассказала Псковской Ленте Новостей, что сегодня работа с соотечественниками начинается еще до переезда тех в Россию с консультаций по сбору документов и созданию зеленого таможенного коридора, в том числе, для перевозки животных и транспортных средств. Его организуют для соотечественников, заслуживающих особого внимания – ветеранов, участников Великой Отечественной войны и тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной, а также людей преклонного возраста, выдворяемых из Прибалтики.

«Не менее важно уже после переезда индивидуальное сопровождение каждой семьи и каждого человека, - отмечает уполномоченный. - Мы вместе можем сходить в миграционную службу, к переводчикам. Переселенец должен понимать, что здесь, в России, у него рядом есть друг, который помогает адаптироваться и решить все вопросы с документами, в том числе по устройству детей в школы. Благодаря этому адаптация проходит быстро и мягко, а весь путь от момента приезда еще иностранного гражданина по электронной туристической визе до момента получения им российского гражданства составляет не больше полугода».

После этого соотечественник из иностранца превращается в полноценного россиянина со всеми правами, какие дает паспорт РФ, в том числе, на меры социальной поддержки — от семейных до помощи с открытием и ведением бизнеса.

Переселенец в Псковскую область — это, как правило, семейный человек в возрасте 30-55 лет с двумя-тремя детьми.

Примерно поровну приезжающие делятся на тех, кто остается жить в городе, и тех, кто выбирает село. Например, семья из Германии завела молочную ферму, бывшие жители Финляндии развели гусей и уток, из Ирландии приехал высококвалифицированный энергетик, их Хорватии IT-специалист, а другой «уже не немец» оказался превосходным столяром. Также среди переселенцев есть врачи и педагоги. В этом один из ответов на вопрос, зачем все это нужно Псковской области с практической точки зрения.

«Специалисты приезжают к нам уже с квалификацией, с опытом, - говорит Елена Полонская. - И они хотят стать частью нашей страны, растить тут своих детей. Многие ведь едут, спасая семью от псевдоевропейских ценностей. Не зря Россию назвали «ковчегом традиционных ценностей» после указа нашего президента Владимира Путина».

На прошлой неделе в Москве Елена Полонская получила премию президентской платформы «Россия — страна возможностей» в номинации «Служение и созидание». Организаторам поступило 58 тысяч заявок, а выбрали всего 10 победителей, среди которых оказалась Елена Полонская. В том числе, эксперты связывались с переехавшими в Псковскую область, проверяя информацию о том, какую помощь получили соотечественники. На церемонию в качестве сюрприза пригласили семью из Хорватии с семью детьми, диплом победителя уполномоченный получила из их рук.

Присуждение награды стало высокой оценкой работы региона с соотечественниками. Создание института профильного уполномоченного при высшем должностном лице региона — уникальный для стран опыт. В сентябре Елена Полонская рассказывала о нем с трибуны Совета Федерации, после чего верхняя палата российского парламента приняла решение о масштабировании псковских наработок на всю страну, а в Псковской области должен появиться соответствующий ресурсный центр. Прямо сейчас с методической поддержкой псковичей должности миграционных омбудсменов создают в Курганской и Омской областях.

Президент Владимир Путин 2 декабря подписал указ о поддержке переселения иностранцев, «представляющих интерес для Российской Федерации». Для признания таковым нужно иметь достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах, обладать востребованной специальностью или внести вклад в развитие российской экономики, общества, обороноспособности. С 15 апреля следующего года такие иностранцы вместе с супругами, детьми и родителями смогут обратиться за разрешением на временное проживание без учета установленной квоты и без подтверждения владения русским языком или сразу за видом на жительство без получения разрешения на временное проживание. Государство окажет содействие в оформлении документов и обустройстве на новом месте.

До выхода указа Псковская область входила в число девяти пилотных регионов, где Агентство стратегических инициатив внедряло региональный стандарт по работе с импатриантами. Результаты работы легли в основу решений, упомянутых в указе, вскоре они станут обязательны к исполнению по всей стране. Так что успешный опыт Псковской области в этих вопросах окажется многократно востребован.

Юлия Магера

Фото пресс-службы правительства Псковской области