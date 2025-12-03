Общество

С песенным наследием сето ознакомятся гости Дней культуры в Изборске

В музее-заповеднике «Изборск» продолжаются Дни сетоской культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Мероприятия, посвященные культуре малочисленного коренного народа сето, проходят в Музее-усадьбе сето в деревне Сигово и в музейном кафе «Блинная», где всю неделю посетителям предлагают отведать блюда традиционной сетоской кухни.

Завтра, 11 декабря, в 11.00 сотрудники Музея-судьбы в деревне Сигово познакомят посетителей с уникальным песенным наследием сето, а 12 декабря, в День Конституции неделя культуры сето завершится в Лингвистической гимназии города Печоры концертом двух фольклорных ансамблей сето – «Карахельбе» и «Птенцы».

Начало концерта в 15.00.