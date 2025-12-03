Общество

Услуги связи станут доступнее в малых населенных пунктах и вдоль дорог

Госдума приняла в третьем чтении разработанный Минцифры законопроект о совместном использовании телеком-компаниями базовых станций на территориях, где оказывают услуги не все крупные операторы. Мера позволит эффективнее решать задачи обеспечения мобильной связью и интернетом небольших населенных пунктов и автодорог, сообщили в официальном Telegram-канале Минцифры России.

Изображение: Gemini

В сельских поселениях и на отдельных участках автомобильных дорог федерального значения может работать покрытие не всех крупных операторов, например только одного или двух. При этом абоненты других компаний на этих территориях не имеют доступа к мобильной связи и к интернету. Это затрудняет работу экстренных служб и лишает граждан возможности полноценно общаться и пользоваться сервисами.

На территориях малонаселенных пунктов и участках дорог с невысокой интенсивностью движения экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью. Поэтому в законе «О связи» закреплена возможность совместного использования оборудования.

Поправки предусматривают, что Минцифры и Минтранс сформируют перечень территорий, где связь есть не у всех крупных операторов. Компании, не имеющие там собственных базовых станций, обязаны в течение 30 дней запросить доступ к инфраструктуре «донора», а тот должен предоставить свое оборудование для совместного использования.

Договор, который заключат операторы, будет содержать в том числе порядок взаиморасчетов и размер оплаты за использование сети.

Оператор, присутствующий в не менее чем 2/3 субъектах РФ, обязан предоставить доступ к своим базовым станциям, если он оказывает услуги в населенном пункте с численностью менее 1000 человек или на участке федеральной автотрассы, где в настоящее время нет покрытия всеми четырьмя крупными операторами связи, а также подтверждена техническая возможность совместного использования базовых станций.

Как мера поможет гражданам и операторам связи: