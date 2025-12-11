Общество

«Беседка»: Второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 декабря.

Гость студии – директор Корпоративной академии правительства Псковской области, секретарь общественного совета программы «Герои земли Псковской» Ирина Иванова.

Стартовал второй образовательный модуль программы «Герои земли Псковской». В чем главная цель проекта, как прошел отбор участников, все ли продолжают обучение, не сошел ли кто-то с дистанции? Чему посвящен второй образовательный модуль? Кто и чему учит участников? Об этом с гостьей студии поговорил ведущий Олег Добрынин.