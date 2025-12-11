Общество

Две тонны моющих средств передали псковские таможенники в Бобровский дом-интернат

Псковские таможенники передали государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области «Бобровский дом-интернат» обращенные в федеральную собственность 1983 кг моющих средств, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники таможенного поста пункта пропуска Бурачки при проведении контрольных мероприятий в отношении перемещаемого товара выявили недостоверное декларирование. В товаросопроводительных документах был указан неверный вес товара. Фактически перемещалось на две тонны больше, чем было заявлено по документам.

Таможенники изъяли груз. Провели проверочные мероприятия. После сбора необходимой документации и ее предоставления в судебные органы суд обратил товар в федеральную собственность. Федеральная таможенная служба разрешила его безвозмездную передачу в социальное учреждение Псковской области.