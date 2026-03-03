Псковичи рассказали, кому готовы дать деньги в долг

В случае нехватки денег 20% псковичей предпочтет обратиться в кредитную организацию. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные граждане.

10% чаще всего занимают средства у родственников, 6% — у друзей, 1 из 100 — у коллег. 60% опрошенных не берет деньги взаймы.

Чаще всего горожане одалживают средства друзьям (22%). На втором месте — родственники (16%). 4% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (51%) не готов одалживать деньги кому-либо.

О каких суммах обычно идет речь? Родственнику готовы занять в среднем 19 100 рублей, другу — 15 000, а коллеге — 7 000.