 
Общество

Псковичи рассказали, кому готовы дать деньги в долг

0

В случае нехватки денег 20% псковичей предпочтет обратиться в кредитную организацию. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные граждане.

10% чаще всего занимают средства у родственников, 6% — у друзей, 1 из 100 — у коллег. 60% опрошенных не берет деньги взаймы.

Чаще всего горожане одалживают средства друзьям (22%). На втором месте — родственники (16%). 4% опрошенных чаще всего дают в долг коллегам. Каждый второй (51%) не готов одалживать деньги кому-либо.

О каких суммах обычно идет речь? Родственнику готовы занять в среднем 19 100 рублей, другу — 15 000, а коллеге — 7 000. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026