Общество

Ветеран СВО из Псковской области занялся производством чипсов

Ветеран СВО Владимир Рыцев из Псковской области после службы решил связать жизнь с сельским хозяйством и создать проект по выращиванию картофеля для производства чипсов. О его истории рассказали в специальной рубрике Telegram-канала Минсельхоз России.

Владимир получил грант «Агромотиватор», на который приобрел современную технику – телескопический буртоукладчик. С ним уборка и хранение урожая стала быстрее и удобнее. Параллельно пскович прошел обучение в «Школе фермера» – образовательном проекте для тех, кто хочет развиваться в агробизнесе.

«Грант «Агромотиватор» полезен для кадровых военных, чья служба завершилась, а желание работать на благо страны осталось. Сельское хозяйство подходит многим бывшим военным, работа на земле всегда была и будет в почете», – отметил Владимир Рыцев.