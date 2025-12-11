Псковcкая обл.
Общество

Почему нельзя разговаривать с детьми как со взрослыми, рассказал психолог

12.12.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

В семье важно сохранить иерархию и понимать, какие семейные отношения существуют. Об этом рассказала детский психолог Ольга Ушакова.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«В каждой семье должна быть ясная иерархия: мама и папа — это взрослые, а дети остаются детьми. Взрослые несут ответственность за установление правил, ритуалов и традиций, создают доверительные и заботливые отношения. Взаимоотношения между членами семьи должны быть наполнены заботой и вниманием, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности и был уверен, что его любят и поддерживают», - пояснила психолог. 

Эксперт отметила, что в хорошей семье родители показывают пример и устанавливают ясные границы. Но если мама разговаривает с ребёнком по-взрослому и при этом ребёнок руководит мамой — это признак перевёрнутой иерархии.

«В таком случае ребёнок занимает место взрослого, а мама — место ребёнка. Это нарушает естественную динамику и мешает развитию ребёнка как личности, лишает его чувства безопасности и доверия», - подчеркнула детский психолог.

Кроме того, существуют особенности общения по возрастам. Возраст ребёнка — ключевой фактор в подходе к нему. Если ребёнок до 3-х лет, то говорить с ним по-взрослому вряд ли получится. В этом возрасте дети не особенно понимают объяснений и логических цепочек. Вместо этого важно устанавливать правила через игры, задания и чёткие инструкции

«Детям этого возраста важно знать, что мама сказала — значит, так и есть, и им не обязательно объяснять, почему. Они готовы следовать установленным правилам», - объясняет Ольга Ушакова.

Здесь роль родителей — ясное и последовательное выполнение и закрепление правил. Важна игра и постоянная практика.

«Чем старше ребёнок, тем больше возможностей говорить с ним по-взрослому, — отмечает Ушакова. — Но при этом важно следить за тем, чтобы требования были ясными и последовательными».

Например, если родители договорились, что дети ложатся спать в 22:00, то это должно быть единое правило для всей семьи, и его нужно соблюдать. Важно объяснить, почему, если есть исключения — к примеру, поездка к бабушке.

«Подростки почти взрослые, но всё равно остаются детьми. Поэтому, несмотря на их протесты, важно сохранять спокойствие и последовательность. Оставаться спокойным, не реагировать на провокации, и давать возможность подростку столкнуться с последствиями своих действий», - добавила эксперт.

Это помогает сформировать у ребёнка ответственность и понимание последствий. Кроме того, чтобы правильно разговаривать с ребенком, важно учитывать особенности его темперамента.

Тактика поведения с ребенком сангвинического темперамента

  1. Приучайте ребёнка доводить начатое дело до его завершения.
  2. Будьте требовательны к ребёнку, когда оцениваете качество его деятельности.
  3. Контролируйте не только формирование полезных привычек, но и их закрепление, поскольку сформированные привычки быстро разрушаются.
  4. Обращайте особое внимание на аккуратность выполнения ребёнком заданий.
  5. Поддерживайте отношения ребёнка с одним, двумя друзьями иначе вполне вероятна ситуация, когда у ребёнка будет много приятелей и ни одного друга.
  6. Формируйте устойчивые интересы к какому-нибудь делу, занятию, иначе перебрав множество интересных дел, ребёнок так ни в чём и не преуспеет.
  7. Упражняйте в развитии такого качества как «терпение».

Тактика поведения с ребенком флегматического темперамента

  1. Помните, что на этого медлительного ребёнка наиболее вредное действие оказывает чрезмерная подгонка со стороны значимых взрослых.
  2. Побуждайте к любым проявлениям активности, наблюдайте, какие формы проявления активности вызвали интерес у ребёнка. Поощряйте у него проявления подвижности и расторможенности.
  3. Не отчаивайтесь, когда чему-то учите ребёнка: медленно и верно – это про него. 
  4. Придумывайте занятия для ребёнка, он легко может подружиться с ленью.
  5. Подбирайте такие игры и занятия, которые научат ребёнка ускорять темп действий, быть более быстрым. Вместе с этим предоставляйте ребёнку возможность заблаговременно подготовиться к ответственному событию, перед выступлением собраться с мыслями.
  6. Поддерживайте отношения с ребёнком холерического или сангвинического типа темперамента. Эта дружба научит быть более быстрым.
  7. Используйте в воспитании похвалу (положительное подкрепление), она для ребёнка флегматического типа темперамента является лучшей поддержкой. Использование крика (отрицательного воздействия) в воспитании ребёнка оказывает сильнейшее тормозящее действие.

Тактика поведения с ребенком холерического темперамента

  1. Помните, что на этого быстрого ребёнка наиболее вредное действие оказывает чрезмерное ограничение со стороны значимых взрослых.
  2. Направляйте энергию ребёнка в полезную двигательную активность. Поддерживайте увлечения, связанные с двигательной активностью.
  3. Не используйте для наказания такие формы лишения активности как, например, «сидение на стуле»; «стояние в углу» и т.п.
  4. В семье и по возможности в детском саду организуйте для такого ребёнка щадящий режим: возбуждающие игры, фильмы и т.п. в умеренных дозах и не менее чем за два часа перед сном.
  5. Старайтесь по возможности ежедневно организовывать такую деятельность для ребёнка, которая требует сосредоточения внимания (настольные игры, игры с правилами).
  6. Будьте взыскательны к ребёнку и учите его исправлять последствия своей импульсивности.
  7. Всячески приветствуйте и поддерживайте отношения с ребёнком сангвинического или ещё лучше флегматического темперамента. Эта дружба научит сдерживаться, действовать не так быстро и импульсивно, обращать внимание не только на пустяки, но и видеть целое, выделять главное.
«В семье важно создать атмосферу доверия, где взрослые устанавливают правила и показывают пример, а дети чувствуют себя в безопасности и учатся ответственности», - заключила детский психолог Ольга Ушакова.

Следуя этим принципам, можно помочь ребёнку чувствовать себя уверенно и гармонично развиваться, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
