Общество

Игорь Сопов: Прошедшие без жалоб выборы - это ваша заслуга

12.12.2025 19:30|ПсковКомментариев: 0

Конференция участковых избирательных комиссий города Пскова по обсуждению вопросов развития избирательной системы в 2020-2025 годах и подготовке к Единому дню голосования 2026 года состоялась в Городском культурном центре города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.


 

Основной концепцией мероприятия объявлен лозунг «Избирательные комиссии — народные комиссии». В торжестве приняли участие председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный и другие почетные гости.

С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.



«Дорогие друзья, рад вас всех приветствовать, сегодня в этом обновленном зале. Сегодня у нас, наверное, два праздничных события, первое, 12 декабря День Конституции Российской Федерации, для нас это тоже один из профессиональных праздников, я вас с этим поздравляю, и второе, мы, наверное, назовем так: итоговое завершение единого дня голосования в 2025 года, подведение итогов и некие наметки на будущий 2026 год, об этом тоже хотелось бы сказать. Хочу поблагодарить, уважаемые коллеги, за вашу работу, за ваше отношение к этой работе, самое главное. Подводя итоги единого дня голосования, я всегда отмечаю, что наши выборы в очередной раз закончились, без единой жалобы, это важно, это ваша заслуга, спасибо вам за это», - сказал Игорь Сопов.

 

В своем выступлении он также отметил, что проходившая тестирование в области система волонтеров успешно прошла опробирование и будет применяться на грядущих выборах. Также Игорь Сопов подчеркнул, что будут и дальше проводиться мероприятия по поддержке тех, кто идет на выборы впервые - в следующем году таких избирателей будет порядка 6 000 человек.

Далее с поздравлениями выступил Александр Гончаренко.

«Это непростой процесс, и он требует огромных организационных усилий, в первую очередь, работе с населением. Наша избирательная комиссия в Псковской области, можно четко и ясно сказать, что этот механизм у нас отработан очень сильно. Вы знаете, по итогам каждых выборов, нашу избирательную комиссию и областную все остальные всегда отмечают за качество подготовленных и проведенных мероприятий. Это огромное количество людей, которые участвуют в этом процессе. Я хочу пожелать всем нам, тем, кто сегодня здесь, в этом зале находится и тем, кто придет в свое время на избирательные участки, реализовать свое право и создать такие условия, при которых каждый желающий избиратель мог это сделать, достойно красиво», - сказал Александр Гончаренко. 

Источник: Псковская Лента Новостей
