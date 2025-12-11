Общество

В Псковском филиале университета ФСИН отпраздновали День Конституции и наградили победителей научных конкурсов

В Псковском филиале университета ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава в честь Дня Конституции Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН. Мероприятие прошло на плацу образовательной организации с участием руководства и ветеранов филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России



Врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк поздравила всех с праздником, посвящённым Основному закону страны. Она отметила важность соблюдения конституционных обязанностей, уважения прав других людей и бережного отношения к ценностям, провозглашённым Конституцией.

Галина Пасичнюк подчеркнула, что деятельность работников уголовно-исполнительной системы напрямую связана с защитой конституционного порядка и безопасности граждан, поэтому этот праздник имеет особое значение. Она выразила благодарность особенно отличившимся в служебной деятельности сотрудникам.



Первый руководитель образовательной организации и член совета ветеранов филиала университета Иван Волчков напомнил о значимых исторических событиях Российского государства и призвал гордиться принадлежностью к великой державе.

В этот праздничный день также наградили курсантов, ставших победителями и призерами научных мероприятий, одно из которых было посвящено роли Конституции в государственно-правовом строительстве.



Напомним, 12 декабря в России отмечают День Конституции, которая была принята в результате всенародного голосования в 1993 году. С 1994 года, согласно указу президента России, этот день объявлен государственным праздником. Конституция обладает высшей юридической силой и закрепляет основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных и судебных органов власти, а также права и свободы человека и гражданина.