Общество

Пассажир «Ласточки» пытался поехать из Петербурга в Псков без паспорта

В Санкт-Петербурге отправление электрички задержалось на несколько минут из-за отсутствия паспорта у пассажира.

Как сообщает 78.ru, в субботу поезд № 839 «Ласточка» должен был отправиться в Псков в 6:55, однако в назначенное время с Балтийского вокзала он так и не выехал. Оказалось, что у одного из пассажиров не было паспорта. Его пришлось высаживать из «Ласточки» с помощью полиции. Ситуацию удалось быстро исправить — уже спустя несколько минут пассажиры выехали из Петербурга.

Ситуацию с беспаспортным пассажиром прокомментировали в пресс-службе ОЖД.

«Один из пассажиров пришёл на посадку без паспорта. Согласно правилам перевозки для взрослых при посадке в поезд необходимо предъявлять оригинал документа, удостоверяющего личность. Для детей — свидетельство о рождении или его нотариально заверенную копию, — говорится в сообщении. — На основании этого пассажиру было отказано в посадке. Однако мужчина, несмотря на отказ в посадке, всё равно зашёл в вагон и попытался занять своё место. Оперативно прибывшие полицейские решили вопрос — вывели пассажира, и поезд с 6-минутной задержкой отправился по маршруту. Далее «Ласточка» проследовала по расписанию».