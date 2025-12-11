В псковском ГКЦ подвели итоги отборочного этапа конкурса «Дед Мороз Фест – 2025»

Дело псковички и её знакомого, похитивших велосипеды, передали в суд

Археолог Юлия Колпакова раскрыла тайны псковских летописей: от «коркодилов» до «верблоудов»

В Пскове рассказали об итогах археологического сезона у стен Изборска