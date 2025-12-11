В псковском ГКЦ подвели итоги отборочного этапа конкурса «Дед Мороз Фест – 2025»

В Городском культурном центре завершился отборочный этап городского творческого конкурса «Дед Мороз Фест – 2025», сообщили в группе управлении культуры Пскова «ВКонтакте».
Изображение: Управление культуры Пскова
В финал конкурса вышли команды:
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и подчеркнули, что выбор финалистов был непростым — каждый номер отличался креативностью и искренней любовью к новогоднему празднику.
Финал конкурса состоится 15 декабря в 18:30 в большом зале Городского культурного центра.