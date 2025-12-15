МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга Т1

Московский кредитный банк переходит на CRM-платформу «Модус», разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1). Миграция банков из числа топ-10 на отечественный стек технологий подтверждает повышение зрелости прикладного ПО российских разработчиков до уровня глобальных лидеров. В сегменте CRM-платформ уже более 41% компаний используют импортозамещенные системы. Об этом говорит исследование «Пульс цифровизации» ИТ-холдинга Т1.
На старте проекта ИТ-команда МКБ провела многоэтапный отбор: изучила доступные на рынке решения и протестировала их при реальных нагрузках. В результате технологическим партнёром стал ИТ-холдинг Т1, а интеграцию реализует компания ITFB Group, имеющая значительный опыт внедрения сложных систем.
При выборе продукта для перехода банк в первую очередь учитывал удобство работы пользователей, гибкость настройки, возможность быстрого запуска новых сервисов и соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам безопасности.
Проект внедрения разделен на три этапа, реализуя перевод функций из исторической системы. Сейчас проходит второй этап: завершена разработка ключевых бизнес-процессов, описаны сценарии интеграций с внутренним ПО и последующим запуском механизма синхронизации и миграции данных.
На следующем этапе МКБ планирует расширять число сервисов на базе Модус, усиливать аналитику, внедрять ИИ-инструменты для поддержки принятия решений и персонализации, а также развивать омниканальные сценарии взаимодействия с клиентами.