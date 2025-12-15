Общество

Путин подписал закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде.

Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией, пишет РИА Новости.

Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.