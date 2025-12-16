Общество

Не сдавшие ЕГЭ псковские школьники смогут пройти профподготовку

Изменения в закон «Об образовании в Псковской области» рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Принятие закона области предоставит лицам, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, возможность пройти профессиональное обучение; по итогам профессионального обучения сдать квалификационный экзамен, а по итогам освоения основных образовательных школьных программ пройти государственную итоговую аттестацию и получить не только документ об образовании (аттестат об основном общем образовании), но и документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

В период прохождения программы профессионального обучения обучающийся продолжит осваивать программу основного общего образования в установленном законодательством порядке.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона области позволит расширить возможности получения профессионального обучения, что будет способствовать получению востребованной профессии большим количеством молодых людей, которые смогут успешно реализовать свои трудовые навыки на рынке труда Псковской области.

Прохождение профессионального обучения лицами, которые не прошли государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, будет осуществляться профессиональными образовательными организациями Псковской области в рамках установленных для них контрольных цифр приема за счет средств, которые до учреждений будут доводиться в качестве субсидии на выполнение государственного задания.

Также проект закона подразумевает распространить выплаты педагогическим работникам, подготовившим призеров и (или) победителей региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, в размере 5 тысяч рублей педагогам, подготовившим призеров, и 10 тысяч рублей педагогам, подготовившим победителей.

«Конечно, начинаете с хороших новостей, меры поддержки всегда важно» - отметила депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Татьяна Фомченкова.

«Я последовательно выступаю за снижение нагрузки на учащихся. Я руковожу спортивным клубом (Nordman, клуб настольного тенниса - ред.), где занимаются юные спортсмены, - практически все их время занято подготовкой к экзаменам. Не остается времени на спорт и культуру. Мы должны давать возможность детям гармонично развиваться в разных сферах. А сейчас школьники вынуждены пропускать тренировки, не могут ездить на соревнования, а спорт, детский спорт - это же престиж нашей области! Считаю, что если ребенок входит в сборную области, его обязаны освободить от занятий», - выступил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

«Согласен с вами, будем контролировать этот вопрос», - ответил врио министра образования Александр Сорокин.

Законопроект поддержан единогласно.