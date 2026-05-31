День без табака отмечается во всем мире 31 мая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1987 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН, с целью привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век наступил, но проблема не исчезла. Страшно то, что табачная промышленность выбрала своей целью молодежь для извлечения пожизненной прибыли, вызывая новую волну зависимости. Показатели употребления электронных сигарет среди детей во всех регионах выше, чем среди взрослых. Согласно оценкам, 37 миллионов молодых людей в возрасте 13-15 лет во всем мире употребляют табак.

Поэтому глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма. Борьба с никотином продолжается.

Ведь употребление табака является отдельной самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. К тому же, ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения (сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания).

По данным ВОЗ, табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает более 8 миллионов человек (более 1,3 миллиона из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма).

В России от причин, связанных с курением, по оценке Минздрава РФ, ежегодно преждевременно умирают около от 300 до 400 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспортных происшествий, употребления наркотиков или от СПИД. По статистике, в России курят около 30% населения.

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную зависимость, и все мы знаем людей, которые попытались бросить, но всего лишь через несколько месяцев снова начали курить. Опросы среди населения разных стран показывают, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой вред или вообще не оказывает его: немногие из них хотят бросить курить и еще меньше успешно бросили курить.

Но, в ВОЗ отмечают, что табак причиняет ущерб здоровью в любом виде, и безопасной дозы табака не существует. Табачные изделия, в том числе кальяны, содержат свыше 7000 химических веществ, из них как минимум 250 веществ известны своим токсичным или канцерогенным действием.

Сегодня существуют эффективные методы лечения, а также средства, заменяющих никотин. Они должны стать более широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.

Хорошей новостью является то, что можно обрести существенные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность жизни равную продолжительности жизни никогда не куривших людей.

К тому же, с наступлением пандемии COVID-19 миллионы потребителей табачных изделий выразили желание преодолеть табачную зависимость. Благодаря активной пропаганде эффективных стратегий отказа от табака; расширению доступа к услугам для бросающих курить; распространению информации о тактике табачных компаний и помощи потребителям табачных изделий в успешном преодолении зависимости в рамках инициатив под лозунгом «откажись и выиграй» кампания «Пандемия COVID-19 — повод отказаться от табака» может создать более здоровую обстановку, способствующую отказу от табака.

Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табак также негативно воздействует на окружающую среду. Табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов.

Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих странах соответствующую политику, направленную на снижение потребления табака. Например, ввести полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табака; повысить налоги на табачные изделия; проводить в медицинских и образовательных учреждениях просветительские мероприятия, рассказывающие о вреде курения и последствиях, связанных с ним, и т.д.

31 мая во многих странах мира силами общественных и молодежных организаций проводятся различные акции и массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и отказа от курения, пишет calend.ru.

В России ко Всемирному дню без табака приурочена Неделя отказа от табака (в течение недели, на которую выпадает 31 мая).