Общество

Псковская «Дружина» решила активнее вступать в профсоюз

Общее собрание филиалов отряда содействия обороне и безопасности АНО «Дружина», на котором подвели итоги работы в 2025 году, состоялось 17 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

За 2025 год участники «Дружины» выполнили более двух тысяч поставленных задач, в том числе оказывали помощь правоохранительным органам, включая обеспечение безопасности на более чем в пятидесяти значимых публичных общественных мероприятиях. Помимо выполнения плановых дежурств в рядах «Добровольной дружины имени святого князя Александра Невского», дружинники сдали экзамены по программе центра «Воин» и по государственной программе операторов беспилотных авиационных систем (БАС).

АНО «Дружина» не забывает развивать и социальное партнёрство. Член «Дружины», возглавляющий Псковскую областную организацию Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов, выступил с докладом о деятельности профсоюзов и популяризации профсоюзного движения в негосударственном секторе экономики. Озвучили ответы на вопросы, зачем вступать в профсоюзные ряды и как профсоюз помогает наемным работникам.

Игорь Иванов довел основные направления деятельности профсоюзов, такие как: защита трудовых прав трудящихся, контроль за исполнением социальных гарантий работников, получение бесплатной юридической консультации, участие в молодёжных мероприятиях, организация досуга и спортивных мероприятий, обучения в профсоюзных вузах, обеспечение сотрудников санаторно-курортным лечением в санаториях и профилакториях Псковского облсовпрофа и Всероссийских профсоюзных здравницах, участие в работе Окружных трёхсторонних комиссий.

«Профсоюз сегодня является единственной организацией, имеющей право по закону и способной на деле представлять интересы и защищать права работников. Где созданы профсоюзы — там стабильность, надёжность, соблюдение Трудового кодекса и норм охраны труда, соблюдение всех социальных гарантий, сплочённость трудового коллектива, взаимоуважение с руководством организаций и предприятий! Профсоюз — это надёжный социальный партнёр с работодателями и органами власти! Профсоюзы — это сила!» — отметил в своем выступлении Игорь Иванов и призвал активнее вступать в профсоюз и вместе защищать свои права.

Председатель обкома профсоюза Игорь Иванов поблагодарил руководство АНО «Дружина» за предоставленную площадку для выступления по популяризации профсоюзного движения.