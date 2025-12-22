Общество

Псковская область поднялась на 69 место в итоговом рейтинге регионов

Псковская область заняла 69 место в итоговом рейтинге регионов, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Итоговый балл Псковской области по результатам исследований составил 46,69. За год регион поднялся на две позиции.

Рейтинг рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах РИА Новости: рейтинг регионов России по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов России по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.



Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

16 место - Ленинградская область;

32 место - Мурманская область;

41 место - Калининградская область;

45 место - Вологодская область;

53 место - Новгородская область;

59 место - Архангельская область;

67 место - Республика Карелия;

68 место - Ненецкий автономный округ.

Лидерами итогового рейтинга регионов, как и в 2024 году, стали Москва, Санкт Петербург и Московская область с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от одного до 100.

В последней десятке итогового рейтинга регионов - Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,8 при значении 74,7 у десятки лидеров, то есть ниже более чем в два раза.