Общество

В локнянском селе Михайлов Погост установили новую вышку сотовой связи

В Михайловом Погосте Локнянского округа смонтирована современная вышка сотовой связи. Она установлена в рамках президентского проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» при поддержке Управления цифрового развития и связи правительства области. На такие вышки могут рассчитывать населённые пункты, где проживает более 100 человек, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фото: Иван Белугин / Telegram-канал

«Это важное и долгожданное событие для жителей Михайлова Погоста — и оно стало возможным благодаря нашей общей, слаженной работе», - подчеркнул глава.

Больше года назад жители округа активно участвовали в голосовании за подключение Михайлова Погоста к сети связи и интернету. Иван Белугин особо подчеркнул, что неравнодушие, позиция и участие местных жителей дали реальный результат.

Вышка уже подключена, и жители пользуются стабильной мобильной связью и интернетом — для общения, работы, учёбы, получения государственных услуг.

«Спасибо всем, кто голосовал, поддерживал и верил. Продолжаем работать вместе — шаг за шагом делая наш округ более комфортным и современным. Кстати, сейчас ждём итогов аналогичного голосования по дереревне Иваньково. Об этом сообщу отдельно», - заключил Иван Белугин.