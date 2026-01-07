В Псковской области расширяется сеть Центров здоровья

В конце декабря на базе Псковской, Островской, Порховской и Невельской межрайонных больниц начали работать новые Центры здоровья. Ранее такие учреждения открылись в поликлиниках Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Центре здоровья можно пройти обследование, узнать больше о состоянии организма и получить рекомендации врача: как скорректировать питание и образ жизни, как снизить риск хронических заболеваний, на что обратить внимание уже сейчас, чтобы избежать проблем в будущем.

Направление можно получить после диспансеризации или приема у терапевта в поликлинике.

В центрах установлено современное оборудование. Так, анализатор состава тела помогает увидеть, как соотносятся жировая, мышечная и костная масса, достаточен ли уровень жидкости в организме и как работает обмен веществ; спирометр позволяет оценить состояние легких и дыхательной системы, а специальные системы помогают определить риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с периферическими артериями.

Новые Центры здоровья созданы и оснащены благодаря президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».