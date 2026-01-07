Общество

Скончалась заслуженный врач Российской Федерации Нина Шкодова

На 91-м году жизни скончалась заслуженный врач Российской Федерации Нина Шкодова 7 января 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской общественной организации «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии».

Врач работала на станции скорой медицинской помощи в Пскове 27 лет, а затем продолжила свою деятельность в комитете по здравоохранению администрации города Пскова.

Нина Шкодова активно участвовала в Псковской городской общественной организации «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии» и состояла в Совете ветеранов медицинских работников. Она проявляла интерес к деятельности хосписа, другим учреждениям здравоохранения, а также к жизни города и страны.

Коллеги и друзья Нины Шкодовой будут помнить её компетентность, мудрость и доброжелательность. Родным и близким выражают глубокие соболезнования в связи с её кончиной.

