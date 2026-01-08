Депотрацию при выявлении инфекционного заболевания у мигранта планируют ввести в России

В Госдуму внесут законодательные инициативы, касающихся миграционной политики, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Готовим к внесению ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики», — написал он в своем канале на платформе Max.

Политик рассказал о планах уменьшить обязательный срок прохождения медицинского осмотра для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев, с 90 до 30 дней.

«Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России — об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор — о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации», — добавил председатель Госдумы.

Он отметил, что также предполагается введение административной ответственности для тех иностранных граждан, которые избегают проходить медосмотр. В качестве наказания предусмотрены штрафы с возможностью выдворения из страны.

Кроме того, планируется ужесточить уголовную ответственность за подделку и использование документов об отсутствии опасных заболеваний, пишет РИА Новости.

«Предлагаемые меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности в нашей стране», — подчеркнул Володин.

