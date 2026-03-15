 
Общество

Россиянам рассказали о возможности лечения по ОМС в чужом регионе

Получить лечение в рамках системы обязательного медицинского страхования россияне могут вне зависимости от места жительства. Однако следует учитывать, что перечень доступных услуг и используемых материалов может быть ограничен. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«По ОМС можно лечиться в любом регионе, у нас нет крепостного права. Если вы поедете с полисом обязательного медицинского страхования, не дай бог, что-то произойдет в другом субъекте, вам там обязательно окажут помощь. Расчеты за нее производятся между территориальными фондами», — сказал глава ВСС.

По словам Уфимцева, если нужна консультация по медицинской помощи, а также в случае нарушения прав при оказании медпомощи человек может обращаться к представителю страховой медицинской организации, в которой застрахован по ОМС, и ему помогут в решении проблем.

Он обратил внимание, что в рамках бесплатной медицинской помощи есть ограничения.

«У нас медицина бесплатная, конечно, но не все в ней бесплатно. Безусловно, вам окажут помощь по ОМС, но есть ограничения по видам услуг, по материалам, которые будут использоваться», — пояснил он.

Что касается получения лечения в рамках добровольного медицинского страхования, то объем услуг и территория покрытия определяется договором, пишут РИА Новости.

«Поэтому в данном случае добровольное страхование, я считаю, правильно и нужно. Полис ДМС для туристов внутри России стоит совсем недорого, он дешевле, чем для путешествий за границу. Но он сильно упростит вам жизнь и получение услуг», — заключил Уфимцев.

