Россиян в 2026 году ждут дополнительные выходные весной и летом

В 2026 году россиян, помимо новогодних каникул, которые завершатся 12 января, ожидают еще несколько периодов продолжительного отдыха. Это следует из актуального производственного календаря, опубликованного в базе «КонсультантПлюс».

Согласно документу, выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.

Майские праздники традиционно разделят на два блока. Первый период отдыха запланирован с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 10 мая.

В июне граждане смогут воспользоваться дополнительными выходными в связи с празднованием Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня, пишет Газета.ru. Еще один нерабочий день предусмотрен осенью: 4 ноября объявлено выходным по случаю Дня народного единства.

