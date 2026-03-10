 
Общество

Аналитики назвали процент новостроек с дефектами

Доля новостроек, в которых были выявлены дефекты, выросла до 93% в 2025 году, следует из исследования центра «Аналитика. Бизнес. Право». 

Это выше, чем 90% в 2022-м и 2024-м, но ниже пика 95% в 2023-м. Прогноз на 2026–2028 годы — 95%, с коррекцией до 94% в 2029–2030-м.

«Дефекты носят массовый, повторяющийся характер, а не исключения. Нет устойчивого улучшения качества», — отмечают авторы исследования.

Подобная ситуация сложилась из-за длительного моратория, отмечают эксперты. С 1 января 2026-го начисления возобновлены, но выплаты отсрочены до конца года. Исключение: дольщики, устранившие брак сами с доказательством в суде. Однако чаще всего покупатели требуют, чтобы застройщики самостоятельно устраняли проблемы, пишут «Известия».

«Мораторий и отсрочка формируют для застройщиков демотивирующую среду: ослабление судебного давления снижает стимулы оперативно устранять недостатки до сдачи, перенося проблемы на этап эксплуатации и индивидуальные жалобы дольщиков, — отметили авторы исследования.
 

