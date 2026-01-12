Как победить прокрастинацию, рассказал эксперт

Простой, но результативный рецепт борьбы с прокрастинацией дала общественный деятель, член попечительского совета бизнес-школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.
Изображение создано с помощью ИИ Gemini
Эксперт пояснила, что есть три причины, по которым откладываются решения задачи. Все они упираются в неуверенность в собственных ресурсах:
- Задача слишком большая. Не хватит ресурсов её потянуть.
- Задача слишком сложная. Не хватит ресурсов её решить или не получится, как нужно мне.
- Задача неприятная. Не хватит ресурсов справиться с отрицательными эмоциями.
При решении всех трёх проблем нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель.
В первом случае, когда причина отложенной работы — объем задачи, человек просто говорит себе: «я не собираюсь решать всю задачу целиком. Давай мы её разделим на крошечные части и будем каждый день делать только маленькую часть. Всего 20 минут в день. Не больше. Только двадцать минуточек».
Если причина — сложность проекта, необходимо мысленно покрутить его в голове, найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.
Все, что делается тщательно, внимательно и с любовью, уже перфектно, пишет RuNews24.ru.
Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».
«А прокрастинаторам-рецидивистам рекомендую ни в коем случае не следовать моим советам. Просто попробуйте их в деле и докажите, что они не работают», - заключила Мина Хачатрян.