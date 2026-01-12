Как победить прокрастинацию, рассказал эксперт

Простой, но результативный рецепт борьбы с прокрастинацией дала общественный деятель, член попечительского совета бизнес-школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.

Изображение создано с помощью ИИ Gemini

Эксперт пояснила, что есть три причины, по которым откладываются решения задачи. Все они упираются в неуверенность в собственных ресурсах:

Задача слишком большая. Не хватит ресурсов её потянуть. Задача слишком сложная. Не хватит ресурсов её решить или не получится, как нужно мне. Задача неприятная. Не хватит ресурсов справиться с отрицательными эмоциями.

При решении всех трёх проблем нужен диалог с собой. Любые психологические ограничения снимаются только в диалоге. А прокрастинация — вульгарный психологический ограничитель.

В первом случае, когда причина отложенной работы — объем задачи, человек просто говорит себе: «я не собираюсь решать всю задачу целиком. Давай мы её разделим на крошечные части и будем каждый день делать только маленькую часть. Всего 20 минут в день. Не больше. Только двадцать минуточек».

«Отмечаете эти 20 минут в календаре (кому как удобнее. Никто не вправе решать, когда вы потратите эти 20 минут) и действуете. Главное, действовать не через «не могу», а по кайфу. Подумаешь, 20 минут», - заявила Мина Хачатрян.

Если причина — сложность проекта, необходимо мысленно покрутить его в голове, найти уязвимые места и начать решать задачу на самом простом участке.

«Вы когда-нибудь распутывали очень сложные клубки? Нет? Очень рекомендую. Прекрасное занятие. В нём важно думать не о результате, а сосредоточиться на процессе. Так вот, если задача сложная, не думайте о результате. Сложность задачи означает, что код расшифровки к ней очень длинный. А значит, нужно просто искать простые участки и решать их так, будто вы распутываете клубок, - советует эксперт. - Прокрастинаторам и перфекционистам рекомендуется делать это особенно тщательно. Иногда сделать хорошо означает «тщательно, внимательно, с любовью», не более того».

Все, что делается тщательно, внимательно и с любовью, уже перфектно, пишет RuNews24.ru.

Третья причина прокрастинации решается простым принципом прусского гусара Фердинанда фон Шиллю: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

«А прокрастинаторам-рецидивистам рекомендую ни в коем случае не следовать моим советам. Просто попробуйте их в деле и докажите, что они не работают», - заключила Мина Хачатрян.