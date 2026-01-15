Общество

Детский омбудсмен проверила соблюдение прав несовершеннолетних в псковском СИЗО

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова с рабочим визитом посетила следственный изолятор №1 УФСИН России по Псковской области. Целью планового мероприятия стала проверка соблюдения прав несовершеннолетних, содержащихся в учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС регионального УФСИН Вячеслава Иванова и врио начальника СИЗО-1 Вадима Шатого детский омбудсмен ознакомилась с условиями содержания в камерах режимного корпуса. Она проверила бытовые условия, организацию досуга, интересовалась питанием, медицинским обеспечением и возможностями получения образования.

В завершение обхода Наталия Соколова провела личный прием содержащихся в следственном изоляторе лиц, в ходе которого всем обратившимся были даны подробные разъяснения и консультации.

В УФСИН отметили, что посещение учреждений УФСИН уполномоченным по правам ребенка в регионе является неотъемлемой составляющей соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Пресс-портреты

Соколова Наталия Викторовна

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

