В Псковском округе отменили запрет на выход на лед

С 16 января запрет выхода на лёд водоемов в Псковском муниципальном округе отменен, сообщили глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтатке».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтатке»

Соответствующее решение принято в ходе муниципальной КЧС. Основанием являются гидрологические исследования, проведенные сотрудниками ГИМС МЧС России по Псковской области (толщина льда составляет более 17 см) и погодно-климатических условий (стабильные низкие температуры атмосферного воздуха).

«Подчеркну, несмотря на отмену запрета, убедительно просим вас проявлять здравомыслие и излишне не рисковать, не пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Ледовая стихия, особенно на крупных водоёмах, непредсказуема: всегда есть риск промоин, трещин, заломов и иных опасных для пребывания человека на поверхности льда явлений», - отметила Наталья Федорова.

Глава особо обращает внимание жителей округа, что отмена запрета касается только пешего выхода на лёд. Выезжать на лёд водоемов в неорганизованных местах (вне специально оборудованных ледовых переправ) запрещено. Нарушение влечет за собой административное наказание и является потенциально опасным. 

