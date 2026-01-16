В Псковском округе отменили запрет на выход на лед

С 16 января запрет выхода на лёд водоемов в Псковском муниципальном округе отменен, сообщили глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтатке».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтатке»
Соответствующее решение принято в ходе муниципальной КЧС. Основанием являются гидрологические исследования, проведенные сотрудниками ГИМС МЧС России по Псковской области (толщина льда составляет более 17 см) и погодно-климатических условий (стабильные низкие температуры атмосферного воздуха).
Глава особо обращает внимание жителей округа, что отмена запрета касается только пешего выхода на лёд. Выезжать на лёд водоемов в неорганизованных местах (вне специально оборудованных ледовых переправ) запрещено. Нарушение влечет за собой административное наказание и является потенциально опасным.