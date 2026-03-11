«Стоять нельзя действовать»: Т1 Форум состоится 19 марта

ИТ-холдинг Т1 проведёт Т1 Форум 19 марта. Это новая площадка для открытого диалога лидеров российского бизнеса о главных вызовах 2026 года и поиска путей их преодоления с помощью технологий. Мероприятие пройдет в Москве в Паркинг Галерее «Зарядье». На площадке Т1 Форум встретятся около 1000 представителей ведущих российских компаний из финансового сектора, ритейла, телекома, промышленности, транспорта и государственных структур.

«Стоять нельзя действовать — фраза, в которой запятая меняет всё. Сегодня от одного своевременного действия может зависеть устойчивость всего бизнеса. Место для этой запятой в диалоге между бизнес-потребностями и технологиями мы будем искать на Т1 Форум, который объединит создателей технологий и бизнес, регуляторов и экспертов, консерваторов и техно-авантюристов. У каждого из нас свои путевые точки и маршрут на карте. Но все мы идем к ним в одних и тех же “погодных условиях”. Обсудим прогнозы и наметим правильный курс, который поможет преодолеть вызовы», — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

По своему смыслу все дискуссии форума разбиты на три больших трека: «Как меньше тратить», «Как больше зарабатывать», «Как управлять рисками и обеспечивать безопасность». В числе ключевых спикеров мероприятия — эксперты компаний «Гринатом», ВТБ, «Московская биржа», Солар, Северсталь‑инфоком, WMT AI, ТМК, РусГидро, Альфа-Банк, Газпромнефть-ЦР, Ассоциации «Финтех» и другие.

На Т1 Форум открыто обсудят то, что всех по‑настоящему волнует:

Что важнее для прорыва — люди или процессы?

Что будет правильным стратегическим выбором — конкуренция или сотрудничество?

Как найти баланс между прибылью и клиентским опытом?

Что правильнее в 2026 году — ждать или действовать?

На главной сцене мероприятия с разговором о техно-авантюристах, техно-реалистах и их месте на российском рынке встретятся бизнесмены, лидеры отечественных бигтехов, научный деятель и шоумен: Дмитрий Харитонов (ИТ-холдинг Т1), Илья Сивцев (Группа Астра), Андрей Давидюк (Моторика), Илья Семериков (Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН), Жанна Ермолина («Московский метрополитен») и Александр Пушной (музыкант, шоумен, актер).

В сессии «ИИ и человек 2.0: от экспериментов к управляемой системе» эксперты затронут вопросы реальной успешности ИИ в бизнесе, когда результат приносят не ИИ-модели отдельно, а их усиление возможностей человека. Другой важной дискуссией станет диалог HR-директоров о ключевых стратегиях повышения эффективности и производительности персонала — «Нестабильность как драйвер бизнеса и технологий в HR».

При поддержке Ассоциации «ФинТех» пройдёт обсуждение «Open Finance: дань моде или необходимость?», где представители ведущих банков и ИТ-компаний обсудят модели монетизации технологий и следующие этапы эволюции финтех-рынка. В сессии «Ритейл: балансируем на пике инноваций» спикеры поговорят о том, какие инновационные технологии действительно работают в ритейле, дают рост выручки и чистой прибыли, а также поделятся примерами использования ИИ.

В треке «ПАКИ: от постановления 1912 до возрождения российской микроэлектроники» будут раскрыты актуальные вызовы перехода на доверенные ПАК для субъектов ЗОКИИ и клиентов из других сегментов рынка. А в рамках дискуссии «Форд против Феррари: сколько стоит безопасность?» представители бизнеса расскажут, как эффективно выстроить ИБ-контур в условиях дефицита бюджета, сколько денег на ИБ необходимо и где их взять.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте Т1.

Т1 Форум в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнером форума выступает компания YADRO, также форум поддерживают компании Солар (золотой партнерский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнерские статусы), Orion soft. Генеральный медиа-партнер форума — ИД Коммерсантъ, партнер деловой программы – группа компаний РБК, стратегический информационный партнер – Российская газета, партнер новостного потока News.ru, официальные медиа-партнеры форума — Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, Frank Media, Russian Business и журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One, Монокль и Компьютерра. Коммьюнити-партнеры форума — редакция «Молодежь Москвы», Ассоциация «ФинТех», Ассоциация «РУССОФТ».