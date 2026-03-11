 
Личный прием граждан проведет депутат Антон Минаков в Пскове 14 марта

Встреча Антона Минакова с гражданами состоится в рамках Всероссийского приема в эту субботу по адресу: город Псков, улица Юбилейная, дом 45.

Изображение: страница в сети «ВКонтакте» Антона Минакова

Встреча Антона Минакова с гражданами состоится в рамках Всероссийского приема в эту субботу по адресу: город Псков, улица Юбилейная, дом 45.

Прием пройдёт с 12:00 до 14:00.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: 8 (8112) 66-87-00. 

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

