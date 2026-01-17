Врач рассказала, что будет, если есть колбасу каждый день

Ежедневное употребление колбасы увеличивает риск развития колоректального рака из-за нитратов и канцерогенов в ее составе, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Риск (развития колоректального рака - ред.) увеличивается на 18% на каждые 50 граммов переработанного мяса в день. Виноваты нитриты или нитраты, которые в желудке могут превращаться в нитрозамины, а также канцерогены, образующиеся при копчении и жарке», - сказала Тен.

Врач отметила, что колбаса, сосиски и ветчина относятся к первой группе канцерогенов по данным Международного агентства по изучению рака (IARC).

Также, по словам Тен, употребление колбасы повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, пишет РИА Новости.

«Насыщенные жиры и трансжиры, содержащиеся в колбасах, повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), который откладывается на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Это сужает просвет артерий, повышая риск инфаркта миокарда и инсульта», - заключила врач.