 
Общество

Опрос показал, что россиянки готовы сдать в ломбард в первую очередь

0

Украшения, которые вышли из моды, сломанные аксессуары и подарки от бывшего - вот что россиянки в первую очередь понесут в ломбард, выяснили для в ювелирной сети «585 Золотой».

«Россиянки назвали, что пойдут сдавать первыми. Чаще всего в ломбарды понесут украшения, которые больше не носят (58%), сломанные или поврежденные изделия (46%), украшения, вышедшие из моды (37%), подарки бывшего (35%). Только 11% понесут в ломбарды фамильные и унаследованные украшения», - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет.

По результатам опроса выяснилось, что 75% респондентов следят за новостями о росте цен на золото и другие драгоценные металлы. Так, две трети женщин уже прикидывали стоимость украшений с учетом текущих цен. Из них более половины оценивают свою коллекцию на сумму более полумиллиона рублей, 27% - от 100 до 500 тысяч рулей, 15% - до 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Хотя больше половины опрошенных не могут расстаться со своей коллекцией без веской причины, 46% готовы продать украшения в случае необходимости. Основные поводы для продажи: оплата медицинских услуг, инвестиции в собственный бизнес, долги по ипотеке или кредитам, покупка дорогой техники, покрытие базовых нужд, путешествия и «дофаминовые» покупки. Ни под каким предлогом не пойдут в ломбарды только 7% россиянок. Больше всего таких среди зумеров - 18%.

Отмечается, что почти половина россиянок имеет в коллекции фамильные или унаследованные украшения. Чаще всего по наследству передаются старинные часы, броши и кольца. При этом большинство считает такие изделия семейной реликвией и дорожит ими.
По подсчетам аналитиков, самые популярные украшения у россиянок - золотые изделия (54%), бижутерия (47%) и серебро (35%). Четверть женщин владеют украшениями с бриллиантами и другими драгоценными камнями. При этом платина встречается крайне редко - лишь у 3% опрошенных есть изделия из этого металла.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026