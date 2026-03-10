В РФ заблокировано около 5 тысяч интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД - Роспотребнадзор

В России заблокировано около 5 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена на территории РФ. Всего с нарастающим итогом заблокировано около 5 тысяч таких площадок», - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В частности, как уточнили в ведомстве, выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей государственную регистрацию и продававшейся как пищевая добавка, содержащая в своем составе нормируемые вещества, уровни которых превышали установленные. Также заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, являющуюся опасной в соответствии с российским законодательством, пишет «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам приобретать БАД исключительно у официальных поставщиков. При покупке следует убедиться в наличии всех необходимых регистрационных документов.