 
Общество

В РФ заблокировано около 5 тысяч интернет-ресурсов с информацией о запрещенных БАД - Роспотребнадзор

0

В России заблокировано около 5 тыс. интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России.

«Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже биологически активные добавки (БАД), реализация которых запрещена на территории РФ. Всего с нарастающим итогом заблокировано около 5 тысяч таких площадок», - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В частности, как уточнили в ведомстве, выявлены предложения о реализации продукции, не прошедшей государственную регистрацию и продававшейся как пищевая добавка, содержащая в своем составе нормируемые вещества, уровни которых превышали установленные. Также заблокированы интернет-страницы, предлагавшие продукцию, являющуюся опасной в соответствии с российским законодательством, пишет «Интерфакс».

В Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам приобретать БАД исключительно у официальных поставщиков. При покупке следует убедиться в наличии всех необходимых регистрационных документов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026