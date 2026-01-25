 
В Совфеде рассказали, какая будет пенсия, если человек никогда не работал

Человек, который никогда не работал официально, будет получать социальную пенсию по старости в размере 8824 рубля, рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Гражданину, который никогда не работал, а, значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии - это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года составляет 8824 рубля», - сказала Наталья Мельникова.

Сенатор также отметила, что если социальная пенсия будет ниже прожиточного минимума, то устанавливается доплата до прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, пишет РИА Новости.

«Доплата будет установлена, если пенсионер будет не работать», - объяснила политик.

