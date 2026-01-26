Более 40 боеприпасов изъяли у жителей Псковской области за неделю

43 проверки условий хранения гражданского оружия провели сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 19 по 25 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

В ходе мероприятий выявлено два административных правонарушения. Изъято девять единиц оружия и 44 боеприпаса.

В управлении Росгвардии напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, а также исключает доступ посторонних лиц.