Прокуратура и ГИБДД проверили безопасность перевозок детей в Новоржевском муниципальном округе

Прокуратура Новоржевского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провела выездную проверку на предмет исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности групповых перевозок детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Фото здесь и далее: Прокуратура Новоржевского муниципального округа

В ходе рейда специалисты проверили техническое состояние автобусов, используемых для перевозки детей, наличие и исправность ремней безопасности, а также работу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По результатам проведенной проверки выявлены нарушения закона в указанной сфере правоотношений, в связи с чем в адрес руководителя муниципального учреждения внесено представление с требованием об устранении всех нарушений и принятии мер для недопущения подобных фактов в будущем.

Устранение нарушений находится на личном контроле прокурора муниципалитета.