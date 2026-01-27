В Великих Луках в этом году модернизируют Дом культуры и капитально отремонтируют Краеведческий музей

В 2026 году в Великих Луках предстоит масштабное обновление двух ключевых учреждений культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Великие Луки

получил поддержку по итогам Всероссийского конкурса среди домов культуры в рамках проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье» в Доме культуры будет проведена модернизация оборудования. Будет заменена устаревшая световая и звуковая аппаратура.

«Приобретение современной системы звуко- и светотехники улучшит качество и расширит программу культурных мероприятий, откроет новые возможности для творческих коллективов и повысит интерес жителей к событиям в сфере культуры» - отметили в пресс-службе администрации.

Одновременно в рамках национального проекта «Семья» запланирован капитальный ремонт Краеведческого музея города Великие Луки.

«Масштабные работы позволят провести комплексное обновление инфраструктуры здания и создать современное музейное пространство», - отметили в администрации.