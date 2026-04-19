Первые визуализации сквера «с гномами» представила псковская администрация

Первые визуализации сквера Породненных городов и сквера «с гномами», основанные на материалах исследований и высказываниях горожан опубликовала администрация города Пскова в Мах.

«На основе материалов исследования и высказываний в рамках мероприятий с горожанами и экспертами, которые мы проводили в марте, а также сбора реакций на функциональное зонирование, опубликованное в апреле, мы подготовили первые визуализации проекта благоустройства территории. Это не финальный проект, а предпроектные образы: они показывают, как может выглядеть среда, и нужны для того, чтобы свериться с представлениями горожан», - подчеркнули в администрации.

Среди ключевых элементов концепции прослеживаются амфитеатры-ступени — места, где можно посидеть с красивым видом, орнаменты на амфитеатрах — элементы дизайн-кода, разработанного в рамках проекта «Сердце Пскова». Они связывают территорию с общей визуальной концепцией города.

Возможно появится павильон в сквере Породнённых городов — камерная площадка для встреч, выставок, небольших событий, ажурные павильоны-навесы — укрытия от дождя и солнца, ответ на современную проблему отсутствия навесов, обновлённая аллея — позволит превратить транзитный маршрут в прогулку: скамейки, столики, места для остановки, цветущее озеленение — сирень и цветущие кустарники как сезонные точки притяжения.

Планируется установить информационные стенды, которые представляют историю сквера, его объектов, старые и новые породненные города.

Власти города также планируют сохранение гномов на их историческом месте, но с переформатированием: «Это возвращение авторского облика композиции, актуализация размещения и рациональное использование пространства с новым архитектурным решением».