Победителем отборочного тура фестиваля «Добрый рок» в Пскове стала группа «Третье Дыхание»

Концерт «Экватор + Поехали», который стал отборочным этапом для участия в опен-эйре «Добрый рок-2026», прошёл в псковском баре «Нора», сообщил Псковской Ленте Новостей директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

На мероприятии выступили группы «Чёртово Колесо» и «Капитан Смоллетт».

По итогам зрительского голосования победила группа «Третье Дыхание», набрав 109,25 балла. Она получила право выступить на фестивале «Добрый рок-2026».

Также высокие результаты показали коллективы Murky Dreams (43 голоса, Москва) и Radio Stockholm (85,5 голоса, Санкт-Петербург).

Организаторы отметили, что дополнительные коллективы для участия в «Добром роке» выберут по итогам всех отборочных фестивалей этого года.

Напомним, 5-7 июля на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино пройдет опен-эйр «Добрый рок-2025». Подробнее — в группе фестиваля «Добрый рок | Псков» социальной сети «ВКонтакте».

