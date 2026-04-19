День юридической службы Министерства внутренних дел России отмечают сегодня

19 апреля свой профессиональный праздник отмечают юристы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

День юридической службы МВД РФ появился в календаре в 2003 году, когда Борис Грызлов, занимавший тогда должность министра внутренних дел, подписал соответствующий приказ. Но изначально отмечался 19 июля.

Установлен праздник был: «В целях повышения роли подразделений правового обеспечения в решении стоящих перед Министерством внутренних дел Российской Федерации задач по обеспечению законности деятельности органов внутренних дел и внутренних войск, а также учитывая их значительную роль в работе, связанной с совершенствованием законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность МВД России».

Дата праздника была выбрана в честь события, произошедшего 19 июля 1946 года: в этот день в составе Центрального аппарата МВД СССР появилась юридическая часть. В ее обязанности входило давать заключения по всем документам, которые предоставлялись на подпись министру внутренних дел и его заместителям, а также консультировать сотрудников ведомства по правовым вопросам. Изначально в юридической части работали всего девять человек. В тот же период в структуре МВД появились должности юрисконсультов, юридические группы и отделы.

Однако, приказом министра внутренних дел России от 9 января 2018 года была определена новая дата празднования Дня юридической службы — 19 апреля. Поскольку (8) 19 апреля 1782 года российская императрица Екатерина II утвердила Устав Благочиния или Полицейский, которым была сформирована новая отрасль права — полицейское право. Впервые были определены такие обязанности должностных лиц, как проведение правовой экспертизы по «узаконениям, учреждениям, указам, повелениям, приказаниям», рассмотрение судебных дел по мелким уголовным и гражданским делам, а также правовое информирование населения.

В 1880 году в департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской Империи появилось первое специализированное подразделение, которое занималось вопросами права. Законодательное производство — так оно называлось — разрабатывало ведомственные положения, инструкции и циркуляры, а также составляло юридические заключения по вопросам, касающимся деятельности полиции.

В настоящее время правовые подразделения МВД РФ занимаются совершенствованием нормативно-правового регулирования сферы внутренних дел, повышением правовой культуры личного состава органов внутренних дел и внутренних войск, осуществляют защиту интересов системы министерства в судах.

Бесценный опыт профессиональной деятельности молодому поколению передают ветераны правовой службы, которые помогают действующим сотрудникам, делясь своими знаниями в области правовой работы.

В День юридической службы уже традиционно руководители Министерства внутренних дел поздравляют своих подчиненных с профессиональным праздником. К этой дате обычно приурочивают награждения сотрудников государственными наградами, внеочередными званиями, грамотам и благодарностями, пишет calend.ru.

Напомним, что профессиональный праздник всех российских юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности, отмечается в стране ежегодно 3 декабря.