Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России издан в этот день 243 года назад

Русский князь Григорий Потемкин, оценив все преимущества присоединения Крыма к России, изложил свое мнение в письме российской императрице Екатерине II:

«Крым положением своим разрывает наши границы. Положите ж теперь, что Крым Ваш, и что нету уже сей бородавки на носу – вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других... Вы обязаны возвысить славу России...».

В результате (8) 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Манифест был подготовлен князем Потемкиным. В этом документе крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру...».

В борьбе за Крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником России оставалась Турция. Она держала Крым в вассальной зависимости. В 1770-1780–х годах продолжилось планомерное усиление позиций России в Северном Причерноморье, осуществлявшееся как на военно-политическом, так и на хозяйственно-административном уровнях.

В этот момент последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. В результате враждебно настроенная по отношению к России татарская знать бежала в Турцию. А на полуострове начался экономический и политический хаос, который способствовал бескровному присоединению Крыма к России. И практически сразу Россия приступила к обустройству приобретенных земель, пишет calend.ru.

Напомним, что это не единственный раз, когда Крым становился российской территорией – в 2014 году повторилось это важное историческое событие, а 19 апреля отмечается в России как памятная дата – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год).

