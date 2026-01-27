Александр Козловский с коллегами представит предложения в «Народную программу» по развитию промышленности

В Государственной Думе сегодня провели заседание Экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры при Комитете по промышленности и торговле, сообщил депутат ГД, первый зампред Комитета по промышленности и торговле, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: ГД РФ и АКИТ РФ

«Оно было посвящено совершенствованию механизма промышленных кластеров. Напомню, Экспертный совет организован при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) и Союза машиностроителей России», - отметил Александр Козловский.

Депутат сообщил, что вместе с участниками дискуссии - представителями Минпромторга, региональных правительств и АКИТ РФ - сошлись во мнении, что действующая модель кластерной поддержки в целом доказала свою эффективность, однако требует «тонкой настройки» с учетом задач технологического суверенитета, импортозамещения и региональной диверсификации.

«Промышленный кластер в настоящее время является не просто формой территориальной концентрации предприятий, а базовым инструментом промышленной кооперации, локализации и запуска сложных импортозамещающих проектов», - подчеркнул Александр Козловский в ходе дискуссии.

Он заявил, что кластерный механизм уже прошел этап становления и обозначил: «Теперь перед нами стоит задача интегрировать его в общую систему промышленной политики так, чтобы он работал на «длинную» стратегию от инвестиций до полного технологического цикла. Важный момент - многие изменения последних лет стали прямым результатом диалога с бизнесом и регионами».

«Наши эксперты выступили с целым рядом конструктивных предложений по усовершенствованию и донастройке кластерной модели», - акцентировал также первый зампред Комитета по промышленности и торговле. «Так, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин озвучил ключевые инициативы ассоциации - снижение минимального порога льготного кредитования по программе капитальных инвестиций с 2 млрд до 500 млн рублей, распространение пониженных страховых взносов на проекты СПИК 2.0, а также запуск механизма субсидирования закупки оборудования и технологической оснастки для импортозамещающих проектов», - пояснил он.

Отдельный блок предложений касается приоритетных условий для участников кластеров в рамках постановлений №719 и №1649. По словам Михаила Лабудина, все инициативы сформированы на основе запросов регионов и специализированных организаций промышленных кластеров.

«По итогам заседания Экспертного совета с коллегами сошлись во мнении, что дальнейшее развитие кластерной политики требует смещения акцента с формального подтверждения статуса на поддержку реальных инвестиционных и кооперационных проектов», - поделился первый зампред Комитета по промышленности и торговле. В качестве приоритетов на заседании обозначили необходимость расширения доступа предприятий (прежде всего малых и средних) к льготному финансированию за счёт снижения минимальных порогов по программам капитальных инвестиций, а также адаптации налоговых и страховых преференций под новые форматы специальных инвестиционных контрактов.

Отдельное внимание предложили уделить стимулированию технологического развития внутри кластеров, включая поддержку закупки оборудования, НИОКР и выпуск опытных партий продукции. По словам Александра Козловского, участники подчеркнули целесообразность предоставления кластерным проектам дополнительных преимуществ в рамках действующих механизмов промышленной политики, в том числе при подтверждении российской продукции и распределении субсидий.

«Выработанные в ходе Экспертного совета консолидированные предложения будем предлагать к включению в Народную программу партии «Единая Россия» в части развития промышленной кооперации, технологического суверенитета и региональной экономики», - заключил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.