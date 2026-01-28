В Лычевской школе Великолукского округа после ремонта открыт обновленный агрокласс

В Лычевской школе после ремонта открыт обновленный агрокласс. Об этом пишет глава Великолукского округа Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

Фото: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

По его словам, открытие агрокласса — это важный шаг в развитии аграрного образования, который направлен на подготовку молодых специалистов для работы в сфере сельского хозяйства. Ведь сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей экономики и её значение трудно переоценить. Успех этой отрасли напрямую зависит от квалифицированных кадров.

«Агроклассы — это уникальная возможность получить практический опыт, познакомиться с современными агротехнологиями и основами ведения сельского хозяйства. Ученики получают возможность изучать генетику и селекцию растений, осваивать агроинженерию, работать с современным оборудованием», - пишет Алексей Кузьмин.

Также глава округа пожелал школьникам успешной учебы, ярких открытий и новых достижений.