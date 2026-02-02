Иностранку с двумя детьми выдворили из Псковской области за нарушение миграционного режима

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области выявили на территории Стругокрасненского муниципального округа иностранку и её двоих несовершеннолетних детей, которые незаконно находились в Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина с детьми приехала в Россию, чтобы воссоединиться с супругом, иностранным гражданином, который работает на территории Стругокрасненского муниципального округа.

В ходе проверки установлено, что иностранка нарушила сроки легального пребывания в России и не покинула страну в установленный законом срок. В соответствии с законодательством Российской Федерации было вынесено решение об их выдворении.

В следующий раз въехать на территорию РФ они смогут только через 5 лет.