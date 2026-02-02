 
Общество

Иностранку с двумя детьми выдворили из Псковской области за нарушение миграционного режима

0

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области выявили на территории Стругокрасненского муниципального округа иностранку и её двоих несовершеннолетних детей, которые незаконно находились в Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Женщина с детьми приехала в Россию, чтобы воссоединиться с супругом, иностранным гражданином, который работает на территории Стругокрасненского муниципального округа.

В ходе проверки установлено, что иностранка нарушила сроки легального пребывания в России и не покинула страну в установленный законом срок. В соответствии с законодательством Российской Федерации было вынесено решение об их выдворении.

В следующий раз въехать на территорию РФ они смогут только через 5 лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026