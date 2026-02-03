Как исправить в России ситуацию с зарплатами, ответила эксперт

Любой работодатель стремится сэкономить ресурсы, в том числе фонд оплаты труда. Варианты экономии на персонале могут быть разные: оптимизация штата сотрудников, переход на неполную занятость, трудно достижимые KPI и, например, автоматизация процессов. Как отмечает доцент кафедры управления, маркетинга и продаж Российского государственного социального университета Алиса Храмова, перевод на «удаленку» экономит затраты на содержание офиса, обслуживание рабочих мест.

Алиса Храмова пояснила, что работодатель может увеличить переменную часть заработной платы. Стоит вспомнить распространенную фразу — «премия работникам начисляется только при условии обязательного выполнения подразделением (или компанией в целом) запланированных показателей».

«Также для компаний выгодны аутсорсинг (передача процессов внешней компании) и аутстаффинг (временный найм конкретных специалистов для выполнения задач), - продолжила эксперт. - Для бизнеса важна эффективность работы персонала, так как персонал – важнейший ресурс, от которого зависят практически все бизнес-процессы. При этом каждый субъект трудовых отношений стремится получить свою выгоду».

По ее словам, исправить ситуацию, когда работодатель хочет платить меньше, но требует больше или когда работник не стремится качественно выполнять свои трудовые функции, но хочет получать «хорошую зарплату», может двуединый подход.

«Подход «незаменимых нет, найдем другого» на стратегическую перспективу не работает. Важно не только найти соответствующего критериям отбора сотрудника, но и удержать его, - подчеркнула Алиса Храмова. - Способы привлечения и удержания персонала со стороны работодателя: социальная ответственность бизнеса, забота о благополучии персонала (Well-being), реально выполнимые критерии KPI, работа над формированием HR-бренда компании и другие».

Как отметила Алиса Храмова, эффективность сотрудников зависит, в первую очередь, от системы мотивации в компании (особенно материальной). Исследования показывают, что неудовлетворенность заработной платой, условиями труда, социально-психологическим климатом в коллективе являются основными причинами текучести кадров, пишет RuNews24.ru.

Большинство работников стремится к максимизации доходов для обеспечения более высокого уровня жизни. Но при этом необходим контроль качества выполнения должностных обязанностей, четко прописанная ответственность персонала в локальных нормативных документах, подытожила эксперт.