Евгений Васильев о контрольных выездах, проблемах округа и доступности медучреждений

От размытых пешеходных зон до острой нехватки парковок у крупных медицинских центров - депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Псковской областной клинической детской больницы Евгений Васильев в интервью на радио «ПЛН FM» рассказал о результатах контрольного выезда на территорию округа, приоритетах в работе с жителями и насущных городских проблемах.

– Евгений Сергеевич, в середине декабря минувшего года на территории вашего округа случился ежегодный контрольный выезд. Как вы оцениваете эффективность такой формы работы и взаимодействия с муниципальными исполнительными органами? Правда ли, что после выезда вопросы решаются эффективнее и быстрее?

– Можно хоть по всему округу ездить, но на самом деле выезд подразумевает то, что мы выбираем 3-4 острых вопроса, которые непосредственно обозначает глава города, и выстраиваем планомерно работу. Связано это, конечно, с обращениями граждан. Если мы видим какую-то пассивность людей, значит, всех всё устраивает. Если мы начнем менять что-то в лучшую сторону по своему усмотрению, начнется противостояние. Здесь, если потребность одна и та же и она окупится, почему бы и нет? Это не связано с тем, что без контрольного выезда нас не будут слушать, это не так. Но контрольный выезд существует для того, чтобы показать, что работа делается. Каждый шаг, каждое действие светят в новостях, иначе народ будет думать, будто никто ничего не делает, а делают на самом деле очень многое.

– Как вы строите план выезда?

– Однажды у нас был любопытный случай с одним из депутатов. Он спросил: «Почему эту проблему уже решили, а мне до сих пор не помогают?». С такими вещами мы тоже сталкивались. В большей степени мы выбираем те позиции, которые в отношении наших депутатов являются очень одинаковыми. Например, есть ряд депутатов, у которых одна и та же проблема, и это позволяет ее решить в более глобальном моменте. Также бывают ситуации, когда граждане выступают с интересной инициативой, например, организовать на перекрестке «кольцо». Они подают заявку, мы ее отрабатываем, направляем в администрацию города, она попадает на рассмотрение и, вполне возможно, уже в план работы. Мы узнаем об этом непосредственно в момент общения с главой города.

Контрольный выезд — это не только общение с жителями, но и наше общение с главой города. Выезд позволяет нам выстроить полное взаимодействие непосредственно уже на работе.

– Почему контрольный выезд организовали именно в декабре, а не в более удобное время, например, летом? Ведь многие ваши коллеги выезжают на свой округ именно в теплое время года.

– Мы боролись вообще за май. Из-за разных событий по моей занятости или по занятости Бориса Андреевича (главы Пскова - ред.) мы переносили этот контрольный выезд. Также к тому времени мы уже успели завершить двор на улице Киселева, который у нас был многострадальный. В результате мы смогли людям показать конкретный результат. Поэтому эта дата была олицетворением того, что успели сделать по результатам предыдущих контрольных выездов.

– Какие точки вы взяли для контрольного выезда? Были осмотрены уже реализованные проекты или только планируемые?

– У нас, конечно, есть проблемы, которые уже третий или четвертый контрольный выезд сохраняются. Была обострена ситуация напротив лицея №4. Там серьезная туристическая зона, пешеходная дорожка уже никакая. Можно сказать, что ее уже нет. Скоро 1 сентября, опять дети будут ботиночками месить грязь. И это мы обозначали регулярно. Сейчас Борис Андреевич взял ситуацию под особый личный контроль. Постараемся в ближайшее время с администрацией, естественно, по наличию возможностей и средств, устранить эту проблему.

Также нас беспокоит наличие фонтана, который является местом сосредоточения граждан. Если до определенного времени на той территории работает уборная, то в позднее время суток справить нужду мест нет. Однако граждане тем не менее находят места, и, что логично, это составляет проблему. Такая проблема обозначилась, в том числе, рядом с объектами культурного наследия. Совместными усилиями мы сейчас пытаемся изменить данную ситуацию и исправить проблему к летнему времени. Как раз впереди пасхальные праздники. Опять же, много будет людей. Нужно, чтобы эта проблема была ликвидирована уже к этому времени.

Помимо этого, на той же самой территории у нас проблемы с «ливневкой». Когда идет огромное количество ливней, размывает нижнюю часть возле храма Успения Пресвятой Богородицы. Мы понимаем, как создана система ливневой канализации. Видим, что есть серьезные сложности. Я лично общался с руководителем «Горводоканала» по этому поводу. И, конечно, Борис Андреевич тоже не раз эту ситуацию обсуждал. Но тут огромный, системный вопрос. К счастью, нам «Горводоканал» активно помогает и внедряется в проблему, как только мы ее обозначаем. Сразу подключаются и оперативно работают. Тем не менее каждый не должен быть, как экстренная помощь. Даст Бог, нам получится исправить это в ближайшее время. Там должны быть серьезные инженерные решения, требующие больших вложений.

– Какие у вас планы на этот счет? Разбить на несколько этапов или ждать финансирования?

– Мы уже обсуждали этапность. Планируем сделать пока систему отлива, чтобы она текла по каналу, пока мы не наладим процесс, не поменяем всю систему под землей. На текущий момент можно исправить только внешний вид, провести косметические работы на пешеходной зоне, ведь место очень туристически важное. С видом на набережную, на Кремль, с видом на надпись «Россия начинается здесь». Мы обозначали именно эстетику вопроса. Все знают, что там проблема, и это требует серьезных средств. Но эстетическая часть тоже очень важна.

– Какие еще объекты вы рассмотрели на территории округа?

– Мы смотрели, конечно, и дворовые территории, которые у нас есть на запланированный период ремонтных работ, и также были рядом с новой строящейся школой возле стадиона «Электрон». В данном случае там красивая история. Всё реализуется в рамках проекта. Детям будет удобно ходить в эту школу, освещение будет качественное, поэтому вопросов нет. Но мы смотрели территорию, где есть проблемы с освещением. При этом есть фонари, столбы. Конечно, Борис Андреевич сам был удивлен такой ситуации. И мы надеемся, что всё удалось исправить. Опять же, всё это из-за жалобы жителей. Они обращались с тем, что ребята идут домой в темноте. Борис Андреевич дал распоряжение, и администрация взяла всё это на контроль.

Также изменилась ситуация с подходами к новой школе. Дорожки уже смонтированы. Мы засняли всё это, показывали по телеканалам. История в том районе будет комплексной и интересной, учитывая его развитие. Больше всего там старых домов, новостроек практически нет. Сам округ имеет постоянных жильцов, редко кто меняется, ведь чаще всего люди уезжают в новые спальные районы. Следовательно, все жильцы знают тропинки наизусть. С моей точки зрения, правильный подход был в том, что сначала народ «оптоптал» тропинку, а потом там сделали асфальт.

– Как обстоят дела с планами по расширению и улучшению улицы Кузбасской Дивизии, которая изначально задумывалась как дублер улицы Коммунальной?

– Есть некоторые моменты, которые меня действительно беспокоят, и было бы здорово обратить на это особое внимание. Во-первых, возьмем меня сейчас не только как депутата, но и как руководителя большой больницы. У нас есть проект по изменению со стороны улицы Коммунальной части площади. Очень симпатичный проект, который бы позволил создать новые парковочные места, места для высадки детей-инвалидов и в принципе оставить на какое-то время автомобили, чтобы люди могли получить помощь и дальше направляться по своим делам. Это очень важно. Также возле нашего учреждения расположен пандус, на который невозможно ни въехать, ни выехать. Скорая никогда не пользовалась им. Это технически невозможно. Все это мы планируем сделать в ближайшее время на нашей территории, но у нас есть еще несколько медицинских учреждений: перинатальный центр и поликлиника. При этом, прошу обратить внимание, ни у кого нет парковок. У перинатального центра тоже очень тоскливо с парковкой, у детской областной тоже, только у консультативной поликлиники есть парковка. Даже с обратной стороны здания это очень большая проблема, то есть надо до экстренного приемного отделения добираться обходными путями. Это уже не наша территория, а города. Я понимаю, если бы это зависело только от нас. При этом у нас есть ряд и ненужных зданий, которые там находятся. С нашей точки зрения, это идеальные места для парковок или вертолетной площадки для трех больниц. Зачастую мы мало пользуемся вертолётным транспортом только по одной причине — нет необходимости, так как это очень большая сложность в посадке транспорта. Если мы хотим направить пациента вертолётом, нам нужно вызвать скорую помощь, сопроводить вместе с медицинским работником до места локализации вертолёта, переложить пациента на вертолёт и направить его в нужное медицинское учреждение федерального центра, допустим, в Санкт-Петербург. Затем его повезёт скорая помощь в нужное учреждение, если у них нет вертолётной площадки. А здесь три учреждения, можно на одной каталке катать. И не надо никакой скорой помощи. Это самое удобное место было бы, с моей точки зрения, чтобы не только создать там парковочные места, но и вертолётную площадку. Проблемы сразу трёх медицинских организаций были бы решены. Это было бы возможно в рамках одного крупного проекта. Но нужно ли это людям, которые живут на улице Кузбасской Дивизии? Наверное, в меньшей степени, чем тем, кто уже имеет ограниченные возможности по здоровью. Я соглашусь, что в транспортной ситуации мы понимаем, как ездит скорая, но сейчас расставляем приоритеты по вызовам текущим. Необходимо помнить и об этом. У нас очень много жителей, которые являются участниками СВО и имеют ограничения по здоровью. У них ведь есть дети и сопровождающие родственники, которые также имеют ограничения по состоянию здоровья, и жёны, которые попадают в перинатальный центр на коляске, например. Я высказываю в данном случае своё мнение, и моё мнение заключается в том, что структуру для людей с ограниченными возможностями нужно серьёзно улучшать.

– Вы также общались с представителями ТОС. Какова их активность в вашем округе?

– Практически каждому человеку мы предлагаем (создать ТОС - ред.), когда общаемся. Объясняем, что практически любую проблему можно будет решить, и мы окажем помощь в создании. Все отвечают, что подумают. На этом вопрос завершается. Заниматься параллельно еще тем, чтобы бегать, уговаривать? Увы, к сожалению, нет.

– Как происходит ваше общение с жителями, помимо выездов в округ? Очно или через соцсети? Какие вопросы чаще всего звучат в ваш адрес?

– Исключительно через личные социальные сети. Любое обращение, которое приходит, должно быть рассмотрено. Поэтому чаще всего туда люди, прямо обозначая проблему, высылают фотографии, и мы сразу принимаем в работу. Оно здорово утомляет, исходя из этических соображений. Правила этики никто не отменял. Но кто-то ими пользуется, кто-то - нет. Некоторые считают, что отправить сообщение в три часа ночи - разумно. Я думаю, что это не очень правильно.

Беседовала Любовь Кузнецова

