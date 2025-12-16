Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет

Контрольный выезд в округ №6 депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева состоялся 16 декабря. Были подняты вопросы о дальнейшем благоустройстве дворов, восстановлении освещения, безопасном подходе к новой школе и иные не менее важные темы. Подробнее о принятых решениях - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Первой точкой выезда стал двор у дома №15 на улице Киселева в Пскова. Здесь по программе «Формирование комфортной городской среды» было проведено благоустройство дороги вдоль дома, а с помощью активных жителей, сформировавших территориальное общественное самоуправление, удалось установить детскую игровую площадку.
«Мы дважды были на выезде в этом дворе. Первый раз мы собирали просьбы жителей. Второй выезд у нас был связан уже с тем, что мы определялись с конкретикой: больше парковок или больше пешеходных дорожек. Но жалобы были на то, что детская площадка здесь не организована. Жители этого двора были одними из первых, кто у нас выступил с желанием сформировать ТОС, они сразу же выиграли в конкурсе. И в этом конкурсе получили детскую площадку. В общем, активность жителей привела к тому, что город преобразился. Сейчас мы можем видеть красивую картину нормального двора с инфраструктурой для детей», - сказал Евгений Васильев.
Глава города Борис Елкин отметил, что поработать еще есть над чем. «Главное, чтобы в части ТОСов они не останавливались, а продолжали», - отметил он.
Далее собравшиеся направились на улицу Чехова. Здесь недавно была отремонтирована пешеходная дорожка рядом с училищем №14, также здесь проходит маршрут школьников к лицею №19. Депутат отметил, что вдоль дороги установлены фонарные столбы, но света от них нет, поскольку по каким-то причинам они не горят.
«Может быть, проблема с переключателем, что он в ночное временя не срабатывает, может, еще что-то. Тут дело в том, что столбы то есть, надо просто понять, почему они не горят. Жители о проблеме сообщили около месяца назад. В первую очередь они жаловались на то, что освещение то есть, то нет. Это была основная проблема. По этому поводу очень быстро отреагировала администрация города Пскова. Поэтому мы сразу же вынесли это на ближайший контрольный выезд», - поделился Евгений Васильев.
Глава города заверил, что данный вопрос проработает управление городского хозяйства. «Поручение дано управлению городского хозяйства. Все-таки столбы есть, светильники есть, а освещение не работает. Это, конечно, неправильно. Поэтому я думаю, что постараемся это как можно быстрее решить. Также проработаем вопрос в части установки дополнительного освещения, чтобы дети безопаснее могли ходить в школу», - пояснил Борис Елкин.
Следующей осмотренной локацией стала пешеходная зона у лицея №4.
«Здесь главные проблемы - дорожка, было необходимо перенести общественную уборную, и ливневая канализация», - объяснил проблематику Евгений Васильев.
Самым проблемным местом выезда стал слив сточных вод около церкви Успения с Пароменья. Здесь собираются ливневые воды со всего Завеличья, что образует размывы на берегу.
Глава города объяснил, что такой перелив случается не в первый раз, но просто заменой одной трубы здесь не обойтись.
2 декабря на Завеличье открылась гимназия №28. Стоял вопрос о ее пешеходной доступности.
На данный момент сделана удобная пешеходная дорожка от улицы Максима Горького.
Продолжается укладка асфальта для наиболее удобной транспортной доступности.
Подводя итог выезда, можно отметить, что город продолжают благоустраивать. Депутат Евгений Васильев серьезно относится к проблемам своего округа и старается их оперативно решать.
Александра Мошина