Общество

Выезд в округ Евгения Васильева: активность ТОС, удобные дорожки и да будет свет

Контрольный выезд в округ №6 депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева состоялся 16 декабря. Были подняты вопросы о дальнейшем благоустройстве дворов, восстановлении освещения, безопасном подходе к новой школе и иные не менее важные темы. Подробнее о принятых решениях - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

ТОСы преображают дворы

Первой точкой выезда стал двор у дома №15 на улице Киселева в Пскова. Здесь по программе «Формирование комфортной городской среды» было проведено благоустройство дороги вдоль дома, а с помощью активных жителей, сформировавших территориальное общественное самоуправление, удалось установить детскую игровую площадку.

«Мы дважды были на выезде в этом дворе. Первый раз мы собирали просьбы жителей. Второй выезд у нас был связан уже с тем, что мы определялись с конкретикой: больше парковок или больше пешеходных дорожек. Но жалобы были на то, что детская площадка здесь не организована. Жители этого двора были одними из первых, кто у нас выступил с желанием сформировать ТОС, они сразу же выиграли в конкурсе. И в этом конкурсе получили детскую площадку. В общем, активность жителей привела к тому, что город преобразился. Сейчас мы можем видеть красивую картину нормального двора с инфраструктурой для детей», - сказал Евгений Васильев.

Глава города Борис Елкин отметил, что поработать еще есть над чем. «Главное, чтобы в части ТОСов они не останавливались, а продолжали», - отметил он.

«В предвыборной кампании, когда мы начинали работать с этим двором, он был очень проблематичным. Борис Андреевич об этом знал. После выборов, естественно, мы сразу же начали работу по этому двору, но было нарушение взаимопонимания между жителями. Они хотели одно, другие - другое, и это затянуло процесс. Именно из-за этих внутренних разногласий никак не могли общим собранием прийти к единой концепции. Но в итоге все получилось, и на примере этого двора и другие стали интересоваться ТОСами», - подытожил Евгений Васильев.

Новая дорожка

Далее собравшиеся направились на улицу Чехова. Здесь недавно была отремонтирована пешеходная дорожка рядом с училищем №14, также здесь проходит маршрут школьников к лицею №19. Депутат отметил, что вдоль дороги установлены фонарные столбы, но света от них нет, поскольку по каким-то причинам они не горят.

«Может быть, проблема с переключателем, что он в ночное временя не срабатывает, может, еще что-то. Тут дело в том, что столбы то есть, надо просто понять, почему они не горят. Жители о проблеме сообщили около месяца назад. В первую очередь они жаловались на то, что освещение то есть, то нет. Это была основная проблема. По этому поводу очень быстро отреагировала администрация города Пскова. Поэтому мы сразу же вынесли это на ближайший контрольный выезд», - поделился Евгений Васильев.

Глава города заверил, что данный вопрос проработает управление городского хозяйства. «Поручение дано управлению городского хозяйства. Все-таки столбы есть, светильники есть, а освещение не работает. Это, конечно, неправильно. Поэтому я думаю, что постараемся это как можно быстрее решить. Также проработаем вопрос в части установки дополнительного освещения, чтобы дети безопаснее могли ходить в школу», - пояснил Борис Елкин.

Тротуар у лицея №4

Следующей осмотренной локацией стала пешеходная зона у лицея №4.

«Здесь главные проблемы - дорожка, было необходимо перенести общественную уборную, и ливневая канализация», - объяснил проблематику Евгений Васильев.

«Канализация - это известная проблема. Сейчас "Горводоканал" занимается этим вопросом. Там действительно, в зависимости от погодных условий, бывает перелив. Сейчас пытаемся понять, откуда приходит дополнительная вода. А что касается дорожки, то поручение будет на следующий год, эту дорожку сделают обязательно и напротив дорожку тоже сделают. Здесь надо ее поднять, потому что мы видим, что газон выше, чем дорожки, соответственно, вся грязь, все, что с газона стекает, сюда», - ответил глава города.

Слив в Великую

Самым проблемным местом выезда стал слив сточных вод около церкви Успения с Пароменья. Здесь собираются ливневые воды со всего Завеличья, что образует размывы на берегу.

«Тяжело помочь в этом вопросе, потому что, я уже говорил, ситуация с канализацией в этом году тяжелая, влажный год был, много дождей. Это вызвало определенные трудности с канализацией. Мы понимаем, что в нее попадают еще иные жидкости. Мы сейчас ищем источники этой проблемы, но понимаем, что канализация работает на пределе, и иногда случается такой перелив. Думаем, как решить эту проблему», - сказал Борис Елкин.

Глава города объяснил, что такой перелив случается не в первый раз, но просто заменой одной трубы здесь не обойтись.

Доступность новой школы

2 декабря на Завеличье открылась гимназия №28. Стоял вопрос о ее пешеходной доступности.

На данный момент сделана удобная пешеходная дорожка от улицы Максима Горького.

Продолжается укладка асфальта для наиболее удобной транспортной доступности.

Подводя итог выезда, можно отметить, что город продолжают благоустраивать. Депутат Евгений Васильев серьезно относится к проблемам своего округа и старается их оперативно решать.

Александра Мошина